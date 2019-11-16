Колумбийская певица Шакира сообщила поклонникам шокирующую новость. Врачи поставили ей страшный диагноз – кровоизлияние в голосовые связки.

Колумбийская певица Шакира сообщила поклонникам шокирующую новость. Врачи поставили ей страшный диагноз – кровоизлияние в голосовые связки.Заболевание настигло знаменитость в 2017 году. Шакира на длительное время лишилась возможности петь и говорить. Ей приходилось общаться с близкими при помощи записок.Медики настаивали на экстренной операции, однако Шакира выступила против. Она решила обратиться к медитации и гипнозу. К счастью, опасения врачей не сбылись, и певица смогла самостоятельно победить болезнь."Мне нужна была операция или Божья воля. Больше так продолжаться не могло. После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне. Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы", – цитирует ШакируМатериал дополняется.