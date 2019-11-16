В то время, как в Старом Свете в разгаре заключительный этап отбора к футбольному Евро-2020, две сильнейшие сборные Южной Америки встретились в Саудовской Аравии в товарищеском матче. И Аргентина во главе с Лионелем Месси обыграла Бразилию, выступавшую без Неймара, - 1:0.

В то время, как в Старом Свете в разгаре заключительный этап отбора к футбольному Евро-2020, две сильнейшие сборные Южной Америки встретились в Саудовской Аравии в товарищеском матче. И Аргентина во главе с Лионелем Месси обыграла Бразилию, выступавшую без Неймара, — 1:0.Надо припомнить, что последняя по времени встреча двух южноамериканских грандов пришлась на полуфинал Кубка Америки-2019, где бразильцы обыграли Месси и Ко со счетом 2:0. Тогда, помнится, лидер аргентинской сборной и его апологеты заявили после турнира, что Copa America был "заточен" под хозяев поля бразильцев и его результат не вполне справедлив.Наверное, теперь после игры на нейтральном поле фанаты Аргентины получили некоторое удовлетворение от реванша. Единственный гол, к слову, в ворота пентакампеонов забил Месси. Но следует признать, что составы обеих команды были достаточно экспериментальными и грандиозного футбола они не показали. И ведь в составе Бразилии не было ее главного форварда – Неймара, который в очередной раз сослался на трамву.