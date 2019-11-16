Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию с новой возлюбленной. Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию с новой возлюбленной. Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.В личном микроблоге телеведущий впервые раскрыл подробности отношений с дизайнером Екатериной Тулуповой. Дмитрий Шепелев рассказал, что познакомился с новой избранницей благодаря детям."В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода", – поделился он.Сообщение телеведущий сопроводил совместной фотографией. На черно-белом снимке Шепелев, закрыв глаза, нежно целует Тулупову в щеку. Дизайнер смотрит в объектив камеры и широко улыбается.Многие пользователи остались недовольны заявлением телеведущего. Они считают, что мужчина слишком быстро оправился после смерти певицы Жанны Фриске: "Лучше бы ты так Жанну целовал! Дура какая-то эта Тулупова как и твоя семейка. Жанна полюбила козла!".16 Ноя 2019 в 2:18 PSTОднако нашлись комментаторы, которые поддержали и пожелали ему счастья. "Пусть у вас все будет хорошо! Живите долго, счастливо и дружно, на радость своим детям и друг другу!", "Дмитрий, я очень за вас рада! Девушка красивая и видно, что глаза не пустые", – написали пользователи.