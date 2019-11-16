Кинорежиссер Игорь Мельников - один из основателей Владимирской киностудии начал работу над новым проектом Ванька.

Уже завтра утром вы сможете проснуться кинозвездой! Кинорежиссер Игорь Мельников - один из основателей Владимирской киностудии начал работу над новым проектом "Ванька". Это подлинная военная история, которую создатели подарят зрителю к важной дате 75-летию Великой Победы. Заметим, что сейчас режиссер в поиске юных актеров. И все желающие могут пройти кастинг во Владимире в областном доме работников искусств. Все подробности узнаем уже сейчас.