30-летняя Татьяна Брухунова перестала
игнорировать юмориста в своем Инстаграме, опубликовав ролик с ним. 74-летний Евгений
Петросян снят на видео в Чапаевске.
30-летняя Татьяна Брухунова перестала
игнорировать юмориста в своем "Инстаграме", опубликовав ролик с ним. 74-летний Евгений
Петросян снят на видео в Чапаевске.
Помощница и возлюбленная
артиста впервые показала его в Сториз в полный рост. До этого она
размещала лишь кадры, где была лишь частично видна одежда Евгения Петросяна.
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