30-летняя Татьяна Брухунова перестала игнорировать юмориста в своем Инстаграме, опубликовав ролик с ним. 74-летний Евгений Петросян снят на видео в Чапаевске.

30-летняя Татьяна Брухунова пересталаигнорировать юмориста в своем "Инстаграме", опубликовав ролик с ним. 74-летний ЕвгенийПетросян снят на видео в Чапаевске.Помощница и возлюбленнаяартиста впервые показала его в Сториз в полный рост. До этого онаразмещала лишь кадры, где была лишь частично видна одежда Евгения Петросяна.Материал дополняется