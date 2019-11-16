Злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, и похитил денежные средства...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бибирево задержали 22-летнего гражданина, подозреваемого в краже денежных средств.
В полицию обратился 37-летний мужчина. По его словам, он обнаружил пропажу 530 тысяч рублей из квартиры дома на Менжинской улице, в которой он проживает.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, который, находясь в гостях, воспользовался моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, и похитил денежные средства.
Часть похищенного была изъята, остальными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по СВАО
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