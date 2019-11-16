Злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, и похитил денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бибирево задержали 22-летнего гражданина, подозреваемого в краже денежных средств.В полицию обратился 37-летний мужчина. По его словам, он обнаружил пропажу 530 тысяч рублей из квартиры дома на Менжинской улице, в которой он проживает.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, который, находясь в гостях, воспользовался моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, и похитил денежные средства.Часть похищенного была изъята, остальными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29