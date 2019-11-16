Генеральное консульство России в США назвало имя россиянина, который был ранен американским пограничником в Аризоне. Это Евгений Павлович Глущенко 1982 года рождения.

Генеральное консульство России в США назвало имя россиянина, который был ранен американским пограничником в Аризоне. Это Евгений Павлович Глущенко 1982 года рождения.Россиянин пытался нелегально пересечь границу США и Мексики. Пограничник открыл по нему огонь, передает РИА Новости. В настоящее время Глущенко госпитализирован в больницу города Гудиер, штат Аризона. Его ранения не представляют опасности для жизни. Дипломаты намерены вскоре получить доступ к россиянину.