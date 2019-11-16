Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала новый пост в социальных сетях. Девушка поделилась радостной новостью.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала новый пост в социальных сетях. Девушка поделилась радостной новостью.
Накануне в личном микроблоге в "Инстаграме" Анна Заворотнюк рассказала, что сходила в салон красоты. Девушка опубликовала фотографию нового маникюра. "Просто не нарадуюсь", – коротко подписала кадр наследница актрисы.
Пользователи предположили, что слухи об улучшении самочувствия звезды сериала "Моя прекрасная няня" правдивы, раз у ее наследницы есть время на косметические процедуры. В комментариях поклонники пожелали скорейшего выздоровления.
Материал дополняется.