Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала новый пост в социальных сетях. Девушка поделилась радостной новостью.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала новый пост в социальных сетях. Девушка поделилась радостной новостью.Накануне в личном микроблоге в "Инстаграме" Анна Заворотнюк рассказала, что сходила в салон красоты. Девушка опубликовала фотографию нового маникюра. "Просто не нарадуюсь", – коротко подписала кадр наследница актрисы.Пользователи предположили, что слухи об улучшении самочувствия звезды сериала "Моя прекрасная няня" правдивы, раз у ее наследницы есть время на косметические процедуры. В комментариях поклонники пожелали скорейшего выздоровления.Материал дополняется.