После долгого перерыва певец
записывает новый альбом Живой и
готовит одноименную музыкальную программу. Николай Носков рассказал, как
чувствует себя сегодня.
После долгого перерыва певец
записывает новый альбом "Живой" и
готовит одноименную музыкальную программу. Николай Носков рассказал, как
чувствует себя сегодня.
Исполнитель делает все, чтобы вернуться в былую форму. Он
отказался от вредных привычек, стал правильно питаться и больше двигаться.
Благодаря этому, а также его силе воле и поддержке супруги Марины положительные
результаты не заставили себя долго ждать.
"Когда я долго лежал,
немного поправился. К тому же бросил курить. Но когда постельный режим
закончился, стал больше двигаться, и все вернулось в норму – вес такой, как был
раньше", – приводит слова Николая Носкова сайт . Кроме
того, артист регулярно посещает различные процедуры.
Материал дополняется