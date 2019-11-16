После долгого перерыва певец записывает новый альбом Живой и готовит одноименную музыкальную программу. Николай Носков рассказал, как чувствует себя сегодня.

После долгого перерыва певецзаписывает новый альбом "Живой" иготовит одноименную музыкальную программу. Николай Носков рассказал, какчувствует себя сегодня.Исполнитель делает все, чтобы вернуться в былую форму. Онотказался от вредных привычек, стал правильно питаться и больше двигаться.Благодаря этому, а также его силе воле и поддержке супруги Марины положительныерезультаты не заставили себя долго ждать."Когда я долго лежал,немного поправился. К тому же бросил курить. Но когда постельный режимзакончился, стал больше двигаться, и все вернулось в норму – вес такой, как былраньше", – приводит слова Николая Носкова сайт . Крометого, артист регулярно посещает различные процедуры.Материал дополняется