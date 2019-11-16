Дочь фешен-директора ЦУМа Екатерина опубликовала в микроблоге матери ролик, на котором та запечатлена незадолго до кончины. 61-летняя Алла Вербер провела последние дни жизни в итальянском Форте-дей-Марми.

Дочь фешен-директораЦУМа Екатерина опубликовала в микроблоге матери ролик, на котором тазапечатлена незадолго до кончины. 61-летняя Алла Вербер провела последние днижизни в итальянском Форте-дей-Марми.В кадре женщинабеззаботно танцует на пляже под хит Хулио Иглесиаса на фоне Лигурийского моря. Через несколько дней ее не стало. "Сегодняя хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в "Инстаграм".Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", – подписала свой пост наследницаНапомним, бизнесвумен стало плохо после ужина с блюдами изморепродуктов. После госпитализации медикизафиксировали у анафилактический шок, который спровоцировал отказа органов и обширного инфаркта. 6 августаэтого года она скончалась.