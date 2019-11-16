Дочь фешен-директора
ЦУМа Екатерина опубликовала в микроблоге матери ролик, на котором та
запечатлена незадолго до кончины. 61-летняя Алла Вербер провела последние дни
жизни в итальянском Форте-дей-Марми.
Дочь фешен-директора
ЦУМа Екатерина опубликовала в микроблоге матери ролик, на котором та
запечатлена незадолго до кончины. 61-летняя Алла Вербер провела последние дни
жизни в итальянском Форте-дей-Марми.
В кадре женщина
беззаботно танцует на пляже под хит Хулио Иглесиаса на фоне Лигурийского моря. Через несколько дней ее не стало. "Сегодня
я хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в "Инстаграм".
Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", – подписала свой пост наследница
Напомним, бизнесвумен стало плохо после ужина с блюдами из
морепродуктов. После госпитализации медики
зафиксировали у анафилактический шок, который спровоцировал отказа органов и обширного инфаркта. 6 августа
этого года она скончалась.