Неизвестный при помощи аккаунта в мобильном приложении открыл автомобиль «Фольксваген Поло», затем демонтировал и похитил оттуда комплектующие...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали молодого человека, подозреваемого в хищении комплектующих деталей с автомобилей каршеринговых организаций.В полицию с заявлением обратился представитель одной из каршеринговых компаний. Мужчина сообщил, что неизвестный при помощи аккаунта в мобильном приложении открыл автомобиль «Фольксваген Поло», припаркованный в Гольяновском проезде, затем демонтировал и похитил магнитолу, две передние фары и два задних фонаря, после чего с похищенным имуществом скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 19-летнего приезжего молодого человека.Сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению аналогичного противоправного деяния. На улице Талалихина злоумышленник похитил с автомобиля каршеринговой фирмы «Фольксваген Поло» аналогичные комплектующие детали, после чего скрылся.Следствием ОМВД России по Басманному и Таганскому районам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60