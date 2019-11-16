Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленник потребовал, чтобы женщина отдала ему имеющиеся при себе деньги, ценности и документы...

Сотрудники ОУР УВД по САО ГУ МВД России г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на женщину.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 37-летней женщины. По словам заявительницы, ей позвонил знакомый мужчина и предложил встретиться возле станции метро «Верхние Лихоборы», чтобы вернуть долг. Приехав на место, женщина пошла в сторону стройки, где ее должен был ожидать звонивший. По дороге она почувствовала удар по голове и упала. Очнувшись, потерпевшая увидела знакомого, сидящего около нее. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленник потребовал, чтобы она отдала ему имеющиеся при себе деньги, ценности и документы. Испугавшись за свою жизнь, женщина выполнила требуемое, после чего мужчина, несколько раз ударив ее, скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Адмирала Макарова полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый приезжий. При личном досмотре у задержанного были изъяты нож и похищенное.Следствием ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29