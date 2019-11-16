В Сети появился совместный снимок Аллы Пугачевой и Ларисы Гузеевой. Многие пользователи заявили, что Примадонна выглядит лучше телеведущей.

В Сети появился совместный снимок Аллы Пугачевой и Ларисы Гузеевой. Многие пользователи заявили, что Примадонна выглядит лучше телеведущей.Накануне в фанатском аккаунте Елизаветы Галкиной появилась фотография, на которой Алла Пугачева позирует вместе с Ларисой Гузеевой на съемочной площадке. Примадонна запечатлена в синем спортивном костюме а телеведущая – в объемном черном платье.В комментариях пользователи принялись сравнивать двух звезд. Многие подписчики отметили, что Алла Пугачева выглядит моложе своей коллеги. "Алла Борисовна, красота. Костюмчик прямо только для вас", "Алла на фото выглядит гораздо моложе Гузеевой", "Алла моложе!", – делились мыслями поклонники.Другие пользователи резко раскритиковали наряд и прическу ведущей программы "Давай поженимся!". "А что с Гузеевой? На себя не похожа", "Алла милая действительно, а вот про откормленную Гузееву это не скажешь", "У Гузеевой икебана на голове! А если вши или блохи заведутся, и к Аллочке перескочат?", – написали комментаторы.15 Ноя 2019 в 2:12 PSTПоклонники поспешили встать на защиту телеведущей. Они похвалили необычный образ : "Из Гузеевой конфетку сделали, даже не признать", "Милая Алла и милая Лариса", "Очаровашки", "Молодцы, девочки, так держать! И пусть завистники удавятся".