Звезда эпатажа решила в очередной раз побесить злопыхателей. Анастасия Волочкова поделилась очередным откровенным снимком.

Звезда эпатажа решила в очередной раз побеситьзлопыхателей. Анастасия Волочкова поделилась очередным откровенным снимком.Балерина предсталаперед поклонниками и критиками в "Инстаграм" практически обнаженной. Онавыложила снимок, на котором стоит в большой бочке в одних трусах, прикрыв голуюгрудь банными вениками."Ледянаякупель-очищение души и тела от любого негатива", – подписала фото знаменитость.Реакция хейтеров не заставила себя долго ждать. "Началось","В своем репертуаре", "Мы уже это видели", "Опятькадушка. Все предсказуемо", "Видали уже, ничего нового, одно и то же", – прокомментировали они кадр.Однако положительныхоткликов на публикацию Анастасии Волочковой оказалось намного больше, чемнегативных. Пользователи соцсети отметили, что похудевшая танцовщица прекрасновыглядит. "Этот божественныйпрофиль, заключенный в мгновении всей человеческой красоты, заложеннойсоздателем в женщине. Шедевральное спокойствие, проникающее и озаряющеедушу", "Без краски свежо выглядите и моложе", "Красотка", – осыпали комплиментами россияне.15 Ноя 2019 в 1:39 PSTОтметим, является одной изизлюбленных мишеней хейтеров. Балерину как правило высмеивают за фото с еекоронным шпагатом и кадры из бани. Она даже на какое-то время закрывалавозможность комментировать свои посты, устав от нападок недоброжелателей.