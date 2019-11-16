Звезда эпатажа решила в очередной раз побесить
злопыхателей. Анастасия Волочкова поделилась очередным откровенным снимком.
Звезда эпатажа решила в очередной раз побесить
злопыхателей. Анастасия Волочкова поделилась очередным откровенным снимком.
Балерина предстала
перед поклонниками и критиками в "Инстаграм" практически обнаженной. Она
выложила снимок, на котором стоит в большой бочке в одних трусах, прикрыв голую
грудь банными вениками.
"Ледяная
купель-очищение души и тела от любого негатива", – подписала фото знаменитость.
Реакция хейтеров не заставила себя долго ждать. "Началось",
"В своем репертуаре", "Мы уже это видели", "Опять
кадушка. Все предсказуемо", "Видали уже, ничего нового, одно и то же", – прокомментировали они кадр.
Однако положительных
откликов на публикацию Анастасии Волочковой оказалось намного больше, чем
негативных. Пользователи соцсети отметили, что похудевшая танцовщица прекрасно
выглядит. "Этот божественный
профиль, заключенный в мгновении всей человеческой красоты, заложенной
создателем в женщине. Шедевральное спокойствие, проникающее и озаряющее
душу", "Без краски свежо выглядите и моложе", "Красотка", – осыпали комплиментами россияне.
15 Ноя 2019 в 1:39 PST
Отметим, является одной из
излюбленных мишеней хейтеров. Балерину как правило высмеивают за фото с ее
коронным шпагатом и кадры из бани. Она даже на какое-то время закрывала
возможность комментировать свои посты, устав от нападок недоброжелателей.