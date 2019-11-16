Приют быстро наполняется питомцами, которые родились на улице или оказались там из-за человеческого равнодушия и жестокости.

Приют быстро наполняется питомцами, которые родились на улице или оказались там из-за человеческого равнодушия и жестокости. Животным не хватает любви, ласки и внимания, а еще - самых обычных вещей! Основные потребности приюта «Валента» — корма для кошек и собак, подстилки и древесные наполнители. Пушистые обитатели приюта не избалованы лакомствами и игрушками, и для них это станет настоящим подарком! Вероятно, кто-то из питомцев нуждается в особых кормах или лекарствах.Привезти необходимые приюту вещи можно по адресу: г.Владимир, ул. 16 лет Октября, 1-а. Телефон: (4922) 53-26-36.