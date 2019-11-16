Екатерина Климова разместила в социальных сетях серию фотографий, которые вызвали оживленное обсуждение подписчиков. На снимках артистка показала мокрое от слез лицо.

Екатерина Климова разместила в социальных сетях серию фотографий, которые вызвали оживленное обсуждение подписчиков. На снимках артистка показала мокрое от слез лицо.На фотографиях, опубликованных в "Инстаграме", знаменитость запечатлена в гримерке после выступления. В кадре Екатерина Климова сидит за столом и держит в руках подаренный зрителями букет цветов."Какая долгожданная встреча, Урал-Сибирь! Неизменное море цветов! Буря овации! Спасибо! Невероятно теплый прием! Несмотря на то что уже очень хочется домой. Я понимаю, это и есть счастье! Я в восхищении! Мы в восхищении!", – поделилась мыслями актриса.Поклонники обратили внимание, что звезда выглядит заплаканной на фотографиях. Некоторые пользователи выразили опасение, что артистку мог обидеть недоброжелатель."Вы устали или плакали? Глазки воспаленные. Отдохните", "Слезки от радости или огорчения? Хотя, судя по глазам на первом фото, похоже, что какая-то сволочь тебя обидела", – написали неравнодушные комментаторы.15 Ноя 2019 в 4:11 PSTСпустя некоторое время ответила на вопросы поклонников. Артистка успокоила их, отметив, что расплакалась в рамках роли. "Тогда не переживаю", – обратился к ней один из пользователей.