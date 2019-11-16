Телеведущая честно показала в Инстаграме располневшую фигуру. Алена Водонаева призналась, что летом слишком увлеклась фастфудом в США.

Телеведущая честно показала в "Инстаграме" располневшую фигуру. АленаВодонаева призналась, что летом слишком увлеклась фастфудом вСША.Путешествиепо Америке принесло звезде шоу "Дом-2" не только приятные впечатления, но илишние килограммы. Онаподелилась в своем микроблоге снимками, на которых четко видны ее аппетитныеформы."Долго думала выкладывать ли эти фотки?Это Лос-Анджелес, июль. Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки,сахар, жир, мучное. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи", -устроила себе публичную порку Алена Водонаева. Знаменитость объяснила, чтовыложила фото как напоминание себе о том, как нельзя себя вести.Знаменитость отметила, что после такогопищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, она две недели приходилав форму. А удалось это Алене Водонаевой с помощью правильного питания и воды.15 Ноя 2019 в 1:04 PSTМатериал дополняется