Телеведущая честно показала в Инстаграме располневшую фигуру. Алена
Водонаева призналась, что летом слишком увлеклась фастфудом в
США.
Телеведущая честно показала в "Инстаграме" располневшую фигуру. Алена
Водонаева призналась, что летом слишком увлеклась фастфудом в
США.
Путешествие
по Америке принесло звезде шоу "Дом-2" не только приятные впечатления, но и
лишние килограммы. Она
поделилась в своем микроблоге снимками, на которых четко видны ее аппетитные
формы.
"Долго думала выкладывать ли эти фотки?
Это Лос-Анджелес, июль. Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки,
сахар, жир, мучное. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи", -
устроила себе публичную порку Алена Водонаева. Знаменитость объяснила, что
выложила фото как напоминание себе о том, как нельзя себя вести.
Знаменитость отметила, что после такого
пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, она две недели приходила
в форму. А удалось это Алене Водонаевой с помощью правильного питания и воды.
15 Ноя 2019 в 1:04 PST
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