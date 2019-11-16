Российская Федерация готова отдать Украине корабли, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до саммита в нормандском формате, который пройдет в Париже 9 декабря.

Российская Федерация готова отдать Украине корабли, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до саммита в "нормандском формате", который пройдет в Париже 9 декабря. Об этом сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на два информированных источника.Как уточняется, в настоящее время стороны находятся на финальной стадии переговоров – согласовываются время и место передачи трех судов. Украина получит буксир "Яны Капу", а также малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь".Киев получит корабли со штатным вооружением, но без боеприпасов. Судовые документы, личное оружие украинских моряков и рации останутся в России, так как данные вещи фигурируют в качестве вещественных доказательств в уголовном деле.25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ РФ задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, пересекших российскую границу, не реагировавших на требования остановиться и начавших опасное маневрирование. Москва прокомментировала действия украинской стороны, назвав их провокацией. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.Официальный Киев назвал действия Москвы "актом военной агрессии". В некоторых областях Украины, граничащих с Приднестровьем и Россией, было введено военное положение.Военный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году, пытаются урегулировать с помощью минских соглашений. В феврале 2015 года они были согласованы лидерами "нормандской четверки" – дипломатической группы из представителей России, Украины, Германии и Франции.