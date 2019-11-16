Осенняя хандра не страшна спортивным и закаленным в беге участникам паркрана Владимира.

Осенняя хандра не страшна спортивным и закаленным в беге участникам паркрана Владимира. Теперь они еще и члены сообщества "День Нептуна". Эти сильные духом марафонцы теперь зажигают своей энергией на старице в Загородном. Сторонники ЗОЖ, любители холодного купания приглашают всех, кого не страшит мороз, в свои ряды. Как замечают в своей группе владимирские моржи, паркрановцы - есть надежда, что их популяция приживется на этой земле и будет радовать всех своим задором и жизнелюбием. Так что не бойтесь, и не завидуйте, а просто скорее вливайтесь в ряды любителей бега и закаливания. Сезон моржей только начинается!