В субботу, 16 ноября, на площадке Дома физкультуры Российского университета транспорта (РУТ) открылась международная студенческая Спартакиада. В ней примут участие более 800 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В субботу, 16 ноября, на площадке Дома физкультуры Российского университета транспорта (РУТ) открылась международная студенческая Спартакиада. В ней примут участие более 800 спортсменов.Об этом сообщает пресс-служба вуза.Спартакиада более 10 лет фактически служит началом транспортной недели, которая пройдет с 16 по 21 ноября. К участникам соревнований обратился заместитель министра транспорта России Алексей Семенов."Более 800 лучших спортсменов транспортных вузов страны примут участие в Спартакиаде, и с каждым годом их количество растет", – отметил представитель ведомства.Он выразил благодарность РУТ за организацию и проведение мероприятия. Соревнования проходят на территории учебного заведения ежегодно. Семенов пожелал спортсменам побед и рекордов.В свою очередь президент Ассоциации транспортных вузов России Борис Левин пожелал участникам обрести на празднике спорта новых друзей. Он поблагодарил главу Минтранса Евгения Дитриха и команду ведомства за поддержку мероприятия.В столицу студенты-транспортники приехали со всей страны: Санкт-Петербург, Самара, Омск и другие города. Участвуют и учащиеся из других стран.Так, впервые в истории Спартакиады за награды будут бороться студенты Белорусского государственного университета транспорта. Команда у братской республики сильная: в нее вошли победители крупных международных соревнований.На звание лучших претендуют 18 команд транспортных вузов. Финальные игры пройдут 18 ноября.В программу Спартакиады включены популярные виды спорта: плавание, мини-футбол, баскетбол, бокс, шахматы, настольный теннис. Состязания пройдут по официальным правилам, установленным ведущими международными спортивными организациями. Соревнования проводятся для популяризации спорта среди студентов, укрепления спортивного сотрудничества.