Общая площадь пожара составила 56 кв. м. Имеются пострадавшие.

Минувшей ночью в Камешковском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Берково в центр управления МЧС поступило в 22.36. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Камешковского гарнизона.Из-за позднего обнаружения пожара ,который начался на террасе дома, и позднего вызова пожарных, на момент прибытия спасателей дом уже горел практически по всей площади. Общая площадь пожара составила 56 кв. м. - дом сгорел полностью.На пожаре пострадали женщина 1962 года рождения, женщина 1992 года рождения — при самостоятельной эвакуации через окно получили резаные раны рук и голени, девочка 2019 года рождения получила локальный ожог правой руки. Пострадавшие являются членами одной семьи — бабушка, мама и девятимесячная дочка. Все пострадавшие были госпитализированы. Органами местного самоуправления решается вопрос о предоставлении жилья пострадавшим. Дознаватели МЧС рассматривают две версии причин пожара — эксплуатация неисправного обогревателя и короткое замыкание в электропроводке. К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники, 11 человек. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.