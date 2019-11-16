Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сообщила подписчикам тревожное известие. Врачи обнаружили у девушки две опухоли.

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сообщила подписчикам тревожное известие. Врачи обнаружили у девушки две опухоли.В начале ноября дочь актрисы Ольга Бухарова рассказала, что врачи повторно диагностировали у нее опухоль. В качестве доказательства она показала фотографию, сделанную в кабинете врача. "Опухоль вернулась в чат", – коротко написала девушка.Позднее наследница Ларисы Гузеевой разместила серию публикаций, в которых призналась, что ей "очень тяжело" и она "хочет умереть". На одном из снимков девушка была запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами. "Если придется делать вторую операцию, я набью татуху на ж...", – заявила Ольга Бухарова.Не на шутку перепугавшиеся поклонники обратились к ведущей программы "Давай поженимся!" за комментарием. попросила пользователей не переживать, так как опухоль у девушки доброкачественная. "Это бывает у девочек", – добавила она.Накануне появились новые тревожные данные о состоянии Ольги Бухаровой. Врачи обнаружили у наследницы актрисы два новообразования. "У меня две опухоли, они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый. Спасибо за внимание", – написала в социальных сетях девушка.8 Ноя 2019 в 3:50 PSTНапомним, Ольга родилась в браке телеведущей Ларисы Гузеевой с владельцем ресторана "Ностальжи" Игорем Бухаровым. У телеведущей также есть сын Георгий. Отцом мальчика является второй супруг телеведущей Каха Толордава.