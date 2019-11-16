Владимир Зеленский все еще надеется, что Крымский полуостров вернется в состав Украины. В Совете Федерации спустили украинского лидера с небес на землю.

Владимир Зеленский все еще надеется, что Крымский полуостров вернется в состав Украины. В Совете Федерации спустили украинского лидера с небес на землю.Накануне президент Украины сообщил в Facebook об открытии контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" после реконструкции. По словам президента, они должны стать "витриной" Украины и наглядно продемонстрировать жителям Крыма, что страна не несет никакой угрозы.В своем сообщении Владимир Зеленский также выразил надежду, что границы между государством и полуостровом вскоре исчезнут. "Мы точно знаем, что сооружения будут временными, потому что наступит день, когда Крым и Донбасс обязательно вернутся к нам, и никаких границ между нами не будет", – написал лидер.Материал дополняется.