В школе №10 Гусь-Хрустального состоялось торжественное собрание учащихся кадетских классов. На собрании чествовали троих ребят: Алексея Миронова, Алексея Рыбина, Георгия Андреева.

В школе №10 Гусь-Хрустального состоялось торжественное собрание учащихся кадетских классов. На собрании чествовали троих ребят: Алексея Миронова, Алексея Рыбина, Георгия Андреева.Напомним, в начале мая трое 11-летних учащихся кадетского класса МЧС проявили неравнодушие и храбрость, не прошли мимо, увидев горящую траву. Ребята схватили ветки, сбили пламя и потушили огонь.Поощрить ребят приехал член Совета Федерации Александр Пронюшкин. Он поблагодарил ребят за решительность и мужество. Затем вручил почётные грамоты от «Российского союза спасателей» и ценные подарки. Сообщили в пресс-службе МЧС.