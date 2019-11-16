Больше 5 месяцев прошло с момента взрыва газа в квартире дома на улице Кленовой в Муроме, но виновник до сих пор не назван.

Больше 5 месяцев прошло с момента взрыва газа в квартире дома на улице Кленовой в Муроме, но виновник до сих пор не назван. Журналисты "" получили комментарий от представителя региональной полиции."Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Муромский в июле текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение имущества. Путем поджога квартиры в доме по улице Кленовой, в результате чего произошел хлопок бытового газа. В настоящее время данное уголовное дело расследуется", - сообщила Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Владимирской области.Напомним, , в доме № 1/3 произошёл 2 июня. Молодой человек, он находился в эпицентре хлопка, скончался в больнице. Наибольший ущерб был нанесён первому подъезду. На страховочные работы, которые позволили жителям трёх подъездов вернуться в свои квартиры, было направлено более 20 миллионов рублей. Своей очереди на заселение ждут жители первого подъезда, где сейчас проводятся восстановительные работы.