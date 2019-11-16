В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников. Инициатива принадлежит парламенту Республики Северная Осетия – Алания. Депутаты предлагают внести изменения в статью 144 Трудового кодекса.

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников. Инициатива принадлежит парламенту Республики Северная Осетия – Алания. Депутаты предлагают внести изменения в статью 144 Трудового кодекса.Речь идет о зарплатах медработников, учителей, работников культуры, уточняет РИА Новости. В документе, представленном в электронной базе данных нижней палаты Госдумы, отмечается, что месячная зарплата работника бюджетной сферы не должна быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в российском регионе, где трудится работник.В качестве источника для пополнения бюджета при этом указываются доходы, которые будут поступать вследствие "улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".В мае 2012 года президент Владимир Путин поручил в течение шести лет увеличить зарплаты бюджетников. В своем февральском послании Федеральному собранию Путин потребовал сохранить достигнутые показатели.