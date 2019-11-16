Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отреагировал на
скандальное заявление журналистки. Он отметил, что Ксения Собчак получила
серьезный сигнал.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отреагировал на
скандальное заявление журналистки. Он отметил, что Ксения Собчак получила
серьезный сигнал.
По словам эксперта, телеведущая умеет "проходить
сквозь струи воды и ни разу при этом не намочиться". Он пояснил, что обычно в
ее адрес все ограничивается банальной травлей.
"Однако "Ящик Пандоры" в ее отношении внезапно
открылся. Представители "Партии ветеранов России" подобрали к нему ключик.
Отчего же Собчак не иронизирует по этому поводу в своем Телеграм-канале?", -
задается вопросом собеседник "Дней.ру". По его мнению, Ксения Собчак понимает,
что при ближайшем рассмотрении ее слова о Крыме могут потянуть при
квалифицированной экспертизе на уголовное преступление.
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