Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отреагировал на скандальное заявление журналистки. Он отметил, что Ксения Собчак получила серьезный сигнал.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отреагировал наскандальное заявление журналистки. Он отметил, что Ксения Собчак получиласерьезный сигнал.По словам эксперта, телеведущая умеет "проходитьсквозь струи воды и ни разу при этом не намочиться". Он пояснил, что обычно вее адрес все ограничивается банальной травлей."Однако "Ящик Пандоры" в ее отношении внезапнооткрылся. Представители "Партии ветеранов России" подобрали к нему ключик.Отчего же Собчак не иронизирует по этому поводу в своем Телеграм-канале?", -задается вопросом собеседник "Дней.ру". По его мнению, Ксения Собчак понимает,что при ближайшем рассмотрении ее слова о Крыме могут потянуть приквалифицированной экспертизе на уголовное преступление.Материал дополняется