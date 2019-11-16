Певица возвратилась с гастролей по Незалежной. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Любовь Успенская способна выполнить грандиозную миссию.

Певицавозвратилась с гастролей по Незалежной. Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что ЛюбовьУспенская способна выполнить грандиозную миссию.Эксперт возложил на звезду большие надежды. "Любовьуже внесла свой неоценимый вклад в будущее во взаимоотношениях между нашимистранами. Я считаю, что именно культурные и общественные связи смогут сновавосстановить в будущем взаимоотношения между Россией и Украиной", – сказал Манукян в комментарии "Дни.ру".Он констатировал, что жить в вечной вражде для двух государств не выход. "Все последние пять лет для наших стран стали настоящим адом.Только объединение усилий позволит нам успешно конкурировать на мировыхрынках. Пора отбросить эмоции и вспомнить об экономике", – полагает Манукян. Ироль Любови Успенской, как он считает, в этом деле не последняя.По мнению эксперта, если полноценная дружба междуРоссией и Украиной пока невозможна, то выстраивание взаимоотношений вокругнормальной цивилизованной торговли может объединить страны."Нужно пользоваться каждой возможностью и любым шансом в этом направлении", -заключил эксперт.Ранееподелилась впечатлениями от гастролей на Украине. Исполнительница отметила, что там невероятно благодарнаяпублика, которая подарила ей силы для работы."Тур по Украине прошел шикарно! Я бы повторила. Толькоуже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя", – написалав своем "Инстаграм".