Певица
возвратилась с гастролей по Незалежной. Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Любовь
Успенская способна выполнить грандиозную миссию.
Певица
возвратилась с гастролей по Незалежной. Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Любовь
Успенская способна выполнить грандиозную миссию.
Эксперт возложил на звезду большие надежды. "Любовь
уже внесла свой неоценимый вклад в будущее во взаимоотношениях между нашими
странами. Я считаю, что именно культурные и общественные связи смогут снова
восстановить в будущем взаимоотношения между Россией и Украиной", – сказал Манукян в комментарии "Дни.ру".
Он констатировал, что жить в вечной вражде для двух государств не выход. "Все последние пять лет для наших стран стали настоящим адом.
Только объединение усилий позволит нам успешно конкурировать на мировых
рынках. Пора отбросить эмоции и вспомнить об экономике", – полагает Манукян. И
роль Любови Успенской, как он считает, в этом деле не последняя.
По мнению эксперта, если полноценная дружба между
Россией и Украиной пока невозможна, то выстраивание взаимоотношений вокруг
нормальной цивилизованной торговли может объединить страны.
"Нужно пользоваться каждой возможностью и любым шансом в этом направлении", -
заключил эксперт.
Ранее
поделилась впечатлениями от гастролей на Украине. Исполнительница отметила, что там невероятно благодарная
публика, которая подарила ей силы для работы.
"Тур по Украине прошел шикарно! Я бы повторила. Только
уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя", – написала
в своем "Инстаграм".