Сегодня пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области опубликовало официальное заявление.

Сегодня пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области опубликовало официальное заявление."Накануне, 14 ноября, в Белом доме прошел брифинг заместителя председателя Законодательного собрания Романа Кавинова и руководителя комитета по социальной политике и здравоохранению Сергея Бирюкова. По поручению спикера облпарламента они выезжали на владимирскую станцию скорой помощи, сотрудники которой направили в адрес Владимира Киселева обращение. Людей волнует, в частности, снижение премий, проблемы с кадрами и техникой.Роман Кавинов и Сергей Бирюков лично общались с работниками «скорой». И в тот же день своим мнением о ситуации в учреждении здравоохранения. Но в социальных сетях и средствах массовой информации появилось множество комментариев от сотрудников станции скорой помощи и простых граждан, которые настаивают на том, что ситуация в «скорой» критическая.В результате, председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев сегодня объявил взыскание своему заместителю Роману Кавинову и председателю комитета по социальной политике и здравоохранению Сергею Бирюкову за некачественную проработку поручения.Поскольку тема здравоохранения одна из самых важных и проблемных в регионе, спикер облпарламента поручил Роману Кавинову оперативно создать рабочую группу. В нее должны войти депутаты от всех фракции ЗС, представители областной администрации, прокуратуры и сотрудники владимирской станции скорой помощи, в том числе те, кто подписывал обращение. Членам рабочей группы поручено в деталях разобраться в ситуации и предпринять максимум усилий, чтобы решить проблемы медиков".