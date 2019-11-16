Подрядчик внёс изменения в схему организации дорожного движения на М-7

Заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев провёл выездной брифинг на пересечении автодороги М-7 «Волга» с улицей Белоконской. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации города.Федеральную трассу, проходящую в городской черте, напомним, начали ремонтировать ещё в 2017 году. Но недавно, уже на финише ремонтных работ, появилась информация о неких изменениях в рабочую документацию, которые в корне меняют схему организации дорожного движения на участке М-7 в черте города. Причем, с владимирцами эти изменения решили не согласовывать, а что называется, поставили перед фактом.Вице-мэр пояснил, что поначалу заказчик капитального ремонта - ФГУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» - взаимодействовал с властями Владимирской области и города Владимира вполне корректно. В частности, с владимирцами обсуждали съезды с федеральной дороги и примыкания к ней с учётом обеспечения транспортной доступности сразу нескольких районов города Владимира.Однако в октябре 2019 года ивановское ООО «ДСУ-1», которое является подрядчиком капремонта, известило региональное управление ГИБДД о принципиальных изменениях в схему организации дорожного движения, о чём местные власти и жители города узнали почти случайно.Заявленная схема ликвидирует левые повороты с «пекинки» на улицы Безыменского, Белякова, Белоконской (посёлок РТС), а также к ТЦ «Самохвал». Светофоры на ряде важнейших пересечений с М-7 уже не работают.«Такие радикальные изменения внесены в рабочую документацию вопреки всем прежним заверениям, — подчеркнул Сергей Сысуев. — А это значит, что объёмные транспортные потоки вынужденно направятся на и без того перегруженные улицы. Город Владимир ожидает транспортный коллапс».По словам вице-мэра, муниципальные власти полностью разделяют федеральные тренды на создание безопасных и качественных автомобильных дорог. Но важно, чтобы эта задача решалась в интересах жителей. Иначе участок федеральной автодороги М-7 в черте города Владимира будет вымощен благими намерениями ФГУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» в «транспортный ад».«Дирекция автодороги должна учитывать интересы десятков тысяч владимирцев, которые уже сегодня испытывают массу проблем, связанных с ремонтом ключевой для города магистрали, — продолжил Сергей Сысуев. — А если по его завершению проблем станет несоизмеримо больше, то долгожданное обновление владимирской «пекинки» будет, мягко говоря, профанацией важнейшей государственной задачи. Жители Владимира рассчитывают, что ФГУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин понимают крайнюю необходимость компромиссного решения. Администрация города, со своей стороны, готова к совместной работе в интересах жителей и развития безопасной и качественной дорожной сети».