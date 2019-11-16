Дороги областного центра могут превратиться в транспортную ловушку. Причиной стала новая схема организации движения на Пекинке в черте города.

Дороги областного центра могут превратиться в транспортную ловушку. Причиной стала новая схема организации движения на Пекинке в черте города. Её предоставило руководство трассы М-7. Несмотря на обещания руководства области сохранить прежнюю схему движения, на Пекинке уже начались подготовительные работы.Сергей Сысуев, заместитель главы администрации Владимира, начальник управления архитектуры и строительства: «Нас пугает то, что обещания губернатора и руководства дороги М-7 не исполняются. Сегодня уже делается барьерка на Белоконской. Как мы понимаем, этот ремонт будет продолжаться, и руководство М-7 будет также изменять схему движения. Невозможно будет пересечь эту дорогу».Перед началом капитального строительства руководство трассы М-7 предоставило схему, которая удовлетворяла всем особенностям движения в черте областного центра, говорит вице-мэр Сергей Сысуев. Но буквально месяц назад прислали бумагу с изменениями на перекрёстках с улицами Безыменского, Гастелло, Белоконской, посёлком РТС и поворотом на «Самохвал». Там планируется ликвидировать светофоры и убрать левые повороты. И это, по мнению городских властей, может негативно отразится на движении во всём городе. Дороги будут попросту перегружены. Своими опасениями городская мэрия поделилась с областной администрацией, после этого глава региона пообещал договориться о сохранении всех существующих развязок с руководством М-7. Но тем не менее ремонт продолжается в соответствии с новым планом.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Пекинка воспринимается нами, как дорога жизни. С большим воодушевлением восприняли начало капитального ремонта пару лет назад трассы М7 в черте города. Но сейчас есть ряд вопросов, которые необходимо решить прямо сейчас. Иначе город Владимир ожидает транспортный коллапс».Дмитрий Горкин, Александр Голубев, "Вести-Владимир"