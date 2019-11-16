«Владимирский автовокзал» планирует кардинально изменить систему расчётов с владельцами автобусов.

«Владимирский автовокзал» планирует кардинально изменить систему расчётов с владельцами автобусов. По информации , предприятие собирается взимать фиксированную плату в размере 5 рублей с билета, а также вводит новый сбор с каждого заезда автобусов на территорию вокзала.Согласно проекту договора, предпринимателям и организациям, работающим на пригородных маршрутах, за микроавтобус типа «ГАЗели» придётся платить по 73 рубля. Въезд на территорию автовокзала автобуса средней вместительности обойдётся уже в 146 рублей, а большого – 219. Расценки на междугородние автобусы составляют 219, 438 и 657 рублей соответственно. Перевозчики посчитали, что теперь вместо 18% они будут отдавать вокзалу 40% от выручки. Если новшества вступят в силу, то возить людей в районные населённые пункты будет попросту экономически невыгодно. Предприниматели из сложившейся ситуации видят несколько выходов. Самый радикальный – отказаться от обслуживания пригородных маршрутов. Второй путь – разрыв договорных отношений с ГУП «Владимирский автовокзал». Мы будем следить за развитием событий.