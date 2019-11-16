18-летяя внучка Софии Ротару – Соня Евдокименко для многих является эталоном красоты и стиля. Но, к сожалению, юной артистке не всегда удается удержать планку.

18-летяя внучка Софии Ротару – Соня Евдокименко для многих является эталоном красоты и стиля. Но, к сожалению, юной артистке не всегда удается удержать планку.Начинающая певица поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Кадр сделан на одной из Нью-Йоркских улиц. На фото девушка предстала в образе в стиле Casual.Имидж-стилист Вероника Николаева с ног до головы раскритиковала внешний вид звездной наследницы. Прежде всего, она отметила неудачный выбор джинсов. По словам эксперта, дырки на коленях были в моде три года назад. Сейчас этот тренд уже неактуален. Также минусом данной модели является низкая посадка."Внучке Ротару стоило выбрать джинсы на высокой посадке, если она хотела показать красивый пресс. Тогда бы и ноги выглядели визуально длиннее", – высказалась специалист.14 Ноя 2019 в 11:10 PSTСтилист обратила внимание и на короткий свитер в рубчик бежевого цвета. Она находит его неуместным, так как из-за него линия живота смотрится некрасиво.Также не устроил Николаеву выбор обуви и сумки. Грубые кроссовки она посоветовала заменить на белые кеды, а коричнево-серый шоппер вообще убрать."Этот образ Сони я бы назвала скучным, он не цепляет взгляд", – подчеркнула Вероника.Тем не менее, эксперт моды одобрилакуртку в стиле спорт-шик насыщенного красного оттенка. В целом, за выбранный образ Евдокименко получила три по шкале из десяти баллов.