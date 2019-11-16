Во Владимире на улице Тракторной, в районе дома №12 загорелись гаражи.

Во Владимире на улице Тракторной, в районе дома №12 загорелись гаражи. На место прибыли пожарные расчеты. В результате пострадали двое мужчин без определённого места жительства 1960 и 1974 годов рождения. С ожогами 2-ой и 3-й степени были доставлены в больницу.На опубликованных кадрах видно, как люди оттаскивают мужчину, у которого загорелась одежда. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалось 6 единиц техники, 21 человек. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём пострадавших. Сообщили в пресс-службе МЧС.Видео