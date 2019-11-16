Универсальный вид спорта помогает и в случаях самозащиты, и в повседневной жизни. Учит правильно падать, сохранять равновесие, чувствовать дистанцию.

«Без таланта и в спорте делать нечего» - заметил самбист, известный российский и американский актер Олег Тактаров, недавно он приезжал во Владимир. Ну, а вспоминаем слова самбиста не случайно. Сегодня - Всероссийский день самбо, и более чем в 100 городах России проходят турниры. И не просто ради турниров. Это шанс поработать в одной команде со всей страной.Основное достижение самбо сегодня - его массовость. "Эпидемия" самбо охватила 120 стран мира в пяти континентах. Универсальный вид спорта помогает и в случаях самозащиты, и в повседневной жизни. Учит правильно падать, сохранять равновесие, чувствовать дистанцию. Потому так популярно самбо у звезд. Например уже известно, что голливудскому актеру Киану Ривзу предложено стать послом самбо в мире. Во Владимире сегодня проходят соревнования на Кубок Александра Невского. Приходите в Городской центр здоровья. Поболеть за наших. Среди участников турнира и Анастасия Хомячкова, которая на этой неделе вернулась с чемпионата мира с победой. И на следующей неделе Анастасия ждет нашу съемочную группу в гости. Поделится своими секретами и достижениями. А мы расскажем о них вам!