30-летний житель Владимира признан судом виновным в убийстве двух человек. Сообщает региональное управление Следственного комитета.

30-летний житель Владимира признан судом виновным в убийстве двух человек. Сообщает региональное управление Следственного комитета.Трагедия произошла 3 августа прошлого года. Липатов распивал пиво около кафе «Удача» на улице Доватора во Владимире. К нему подошли двое незнакомых мужчин и стали высказывать ему претензии и оскорбления. Молодой человек направился домой, взял нож и вернулся к месту конфликта. Он подошел к 58-летнему мужчине и нанес ему ножевое ранение, а затем ранил и 63-летнего пенсионера. Когда оба потерпевших уже лежали на земле без сознания, Липатов зашел в кафе и попросил сотрудников вызвать полицию и «скорую помощь». 58-летний потерпевший умер в больнице в скором времени после доставления. На следующее утро в БСП скончался и второй пострадавший.Суд Липатову назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, с него взыскано по 900 тысяч рублей в пользу каждой семьи потерпевших в счет возмещения причиненного морального ущерба, а также суммы материального вреда в общем размере около 400 тысяч рублей.