В Киржачском районе продолжаются поиски 72-летней женщины.

В Киржачском районе продолжаются поиски 72-летней женщины. Отмечается, что пенсионерка ушла из дома на прогулку накануне, 15 ноября и до настоящего времени не вернулась.Нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серые. Была одета: тёмная куртка, белые брюки, чёрные калоши, красная вязаная шапка, красный вязаный шарф, коричневые перчатки.С собой: чёрная трость. Особые приметы: родинка на лице слева.Информация о пропавшем человеке и розыскные мероприятия на сайте поисково-спасательного отряда Лиза Алерт: