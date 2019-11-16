Анастасия Волочкова сильно изменилась за последние недели: она села на строгую диету, изменила прическу и стала носить скромные наряды. Поклонники связывают перемены в жизни знаменитости с новым романом. Таролог раскрыл сенсационные подробности о новом избраннике балерины.

Анастасия Волочкова сильно изменилась за последние недели: она села на строгую диету, изменила прическу и стала носить скромные наряды. Поклонники связывают перемены в жизни знаменитости с новым романом. Таролог раскрыл сенсационные подробности о новом избраннике балерины.Участник 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов рассказал, что сейчас рядом с Анастасией Волочковой находится мужчина, с которым она в будущем свяжет свою жизнь. "Смена имиджа этому и поспособствовала, ведь женщина расцветает не тогда, когда она в поиске, а когда она уже обрела того единственного", – подчеркнул он.Ясновидящий отметил, что новый возлюбленный имеет крепкое телосложение и старше балерины на несколько лет. Ухажер занимает хорошую должность и живет на две страны. По словам Александра Кинжинова, знаменитость уже совсем скоро представит своего избранника публике.В то же время участник "Битвы экстрасенсов" считает, что пару связывают скорее дружеские чувства, чем любовные. "Я не скажу, что это настоящая любовь, он больше друг, человек близкий ей душой, тот с которым она и останется на долгие годы", – приводит слова ясновидящего .15 Ноя 2019 в 8:44 PSTНапомним, недавно дала откровенное интервью корреспонденту "Дни.ру", во время которого поделилась подробностями своей интимной жизни. "Секса мне хватает всегда", – заявила знаменитость, добавив, что с такой внешностью, как у нее, трудно остаться неудовлетворенной.