Голливудскую актрису Холли Берри и канадскую модель Габриэля Обри по праву можно было назвать одной из красивейших пар шоу-бизнеса. Но, как оказалось, в их семье было немало ужасающих тайн.

Голливудскую актрису Холли Берри и канадскую модель Габриэля Обри по праву можно было назвать одной из красивейших пар шоу-бизнеса. Но, как оказалось, в их семье было немало ужасающих тайн.Как оказалось, во время семейной жизни мужчина неоднократно позволял себе расистские высказывания. кроме того, он наотрез отказывался признавать, что их общая дочь Нала – результат смешанного союза.По словам Холли, в один момент их сексуальные отношения с мужем сошли на нет. Отсутствие секса спровоцировало критику в адрес соблазнительной фигуры Берри со стороны Обри.Кинозвезда понимала, что их брак рушится. Поэтому уговорила супруга вместе отправится к психотерапевту. Во время сеансов выяснилось, в чем кроется истинная причина неудач Габриэля в интимной жизни.17 Окт 2019 в 1:25 PDTКак оказалось, у модели была глубокая душевная травма. Ее спровоцировал сексуальный контакт мужчины с кем-то из его родственников.Врачу также удалось установить, что у Обри самая настоящая депрессия. Но тот, в свою очередь, наотрез отказывался ее лечить.Супруги расстались в 2010 году – спустя два года после рождения их дочери. Холли попыталась увезти ребенка во Францию. Для этого она обратилась в суд, но ее обращение было отклонено.