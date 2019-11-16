Татьяна Буланова стала гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба человека, во время которой сообщила о важных переменах в своей жизни. Певица наконец-то встретила новую любовь.

Татьяна Буланова стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", во время которой сообщила о важных переменах в своей жизни. Певица наконец-то встретила новую любовь.В беседе с ведущим артистка призналась, что в ее жизни наступил светлый период: она снова влюблена. Певица назвала нового избранника "прекрасным и удивительным человеком". Однако раскрыть имя мужчины она так и не решилась."В моей жизни сейчас все просто прекрасно. Я чувствую себя с ним удивительно комфортно и спокойно. Поэтому не спешу называть имя. Подождите, чуть попозже", – обратилась Татьяна Буланова к поклонникам.В то же время артистка добавила, что пока не готова к третьей свадьбе. Она стала с опаской относиться к официальному браку после двух разводов. "Ведь и так спокойно можно жить. Но с другой стороны если все будет прекрасно – почему бы и не пожениться?" – цитирует исполнительницу "7Дней".15 Ноя 2019 в 3:56 PSTНапомним, с 1992 по 2005 год артистка была замужем за продюсером группы "Летний сад" Николаем Тагриным. В 1993 году подарила ему сына Александра. Вторым супругом певицы стал футбольный тренер Владислав Родимов. В 2007 году у пары появился сын Никита.