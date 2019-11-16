За особый вклад в развитие российской культуры награжден Василий Верещак.

Лауреатом премии "Меценат года" в номинации "За особый вклад в развитие российской культуры" стал председатель правления Владимирской региональной общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В.Суворова" Василий Верещак. По сообщению "Интерфакса", эту награду он получил за восстановление храма Святителя Великого и создание музейного комплекса Суворова в селе Кистыш Суздальского района. Премии меценатам вручил министр культуры Владимир Мединский в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.Василий Верещак - полковник запаса, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа». Сейчас бывшие военные . В 2008-ом, когда впервые приехали сюда, здесь была разруха. И первое, с чего начали, - восстановили храм, который построил полководец. Несколько дней назад в Кистыше установили памятник великому полководцу Александру Суворову. Деньги не него собирали всем миром. В храме Святителя Великого уже идут службы. На очереди - музей Суворова. Сейчас в бывшем разрушенном здании ведутся отделочные работы.