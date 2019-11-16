Александр Лукашенко пообещал немецким инвесторам устранить конкурентные дрожжевые предприятия на территории Белоруссии. По мнению эксперта, поступок президента является предательством интересов граждан.

Александр Лукашенко пообещал немецким инвесторам устранить конкурентные дрожжевые предприятия на территории Белоруссии. По мнению эксперта, поступок президента является предательством интересов граждан.В пятницу, 15 ноября, в ходе совещания Александр Лукашенко рассказал, что немецкие инвесторы потребовали оставить только один дрожжевой завод в Белоруссии. "Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться", – обратился к своим подчиненным глава страны.Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук назвал требование западных стран закрыть другие предприятия "абсудным и недопустимым". По его словам, инвесторы должны понимать, что на рынке всегда должна присутствовать конкуренция.Эксперт считает, что соглашение белорусских властей на монополию иностранных инвесторов – это неуважение к себе и своим гражданам. "Если такое обещание действительно было дано – это репутационные потери и повод для серьезного разбирательства: в том числе, на предмет коррупции", – заявил Романчук в интервью сайту .12 Ноя 2019 в 2:21 PSTВ то же время глава научно-исследовательского центра отметил, что хорошо знаком с практикой немецкого бизнеса и правилами поведения внутри другой страны. "Я с трудом представляю, что это было требование с немецкой стороны", – заключил эксперт.