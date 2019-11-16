Александр Шишанов строит магазин под окнами жилого дома. Он уверен, что действует по закону.

Битва предпринимателя с жителями и администрацией в Коврове. Александр Шишанов строит магазин под окнами жилого дома. Он уверен, что действует по закону. Так ли это?Один предприниматель - против городской администрации и жителей дома 97 на улице Комсомольской. По его словам, он строит магазин по закону. С разрешения арбитражного суда. По проекту окна панельки будут выходить на пирамиду.Александр Шишанов, предприниматель: «Был признан как идея интересная и украшающая въезд города Коврова.»Правда, жители не считают, что "лувр" под окнами - идея интересная. Они воют против строительства уже семь лет. Просили хотя бы передвинуть это "произведение искусства" повыше. Но на компромисс Александр не шел.Дарья Фуфаева, жительница дома: «Никого он не слушал, не слышал. Ни нас, ни администрацию, никого. Вообще вот, просто ноль. Как будто нас нет.»Оксана Фуфаева, жительница дома: «Это вот при нас - думаю, что никто не даст соврать, да?- при нас он подписывал документы, ему говорили: приходи в администрацию завтра, мы с тобой будем разговаривать. На что он не идет, ни на какие компромиссы.»Другие жители дома №97 иного мнения.«Ну не знаю, здесь война идет. Я в ней не участвую.»Война идет не на шутку. Жители вместе с администрацией огородили единственный возможный проезд тяжелой техники к месту стройки. Поставили два бетонных блока.Александр Шишанов, предприниматель: «Жители говорили: мы не дадим строить в принципе. Отдельные сотрудники администрации прибывали на место и своими телами, вызвав технику, также пытались преградить доступ с этой стороны.»В ответ предприниматель поставил свои блоки. И написал на них "Собственность Шишанова". Этот "стрит-арт" необходим, чтобы напомнить жителям: если сдвинуть блок без разрешения собственника, это грозит ответственностью вплоть до уголовной. Со своей стороны Александр убедил, что блоки здесь только на время - они пойдут в строительство.Александр Шишанов, предприниматель: «Этими блоками выложен единственный, как я считаю, единственный безопасный подъезд к земельному участку.»В 2016 году договор с Александром Шишановым заключила городская администрация. А в октябре этого года она его расторгла. И, более того, по словам предпринимателя, мешает строительству.Александр Шишанов, предприниматель: «Администрация не нашла ничего лучше, чем выпустить свое постановление об отмене разрешения на строительство. То есть как заверила администрация, она вправе отменить разрешение, которое мне выдал суд. На мои многочисленные обращения в администрацию, считает ли она себя выше судебных инстанций, администрация от ответов уклонялась.»У администрации свое мнение. В 2016 году срок соглашения истек. Плюс сменилось земельное законодательство. Поэтому допдоговор был заключен незаконно - без проведения торгов. Поэтому городские чиновники направили документы в суд, чтобы остановить строительство.Алексей Левченя, начальник управления экономической безопасности администрации г.Коврова: «Ссылается на то, что разрешение ему выдано арбитражным судом. А мы вот утверждаем, что оно не арбитражным судом, а главой администрацией на основании арбитражного суда. Поэтому и было выдано решение главы об отмене.»Пока для будущей "пирамиды" вырыт только котлован. Строительство так и не началось. И эту битву сможет разрешить только суд.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".