Они открыты на базе Александровской райбольницы в Струнине.

Департамент здравоохранения региона продолжает разворачивать ковид-места для инфицированных. На базе Александровской райбольницы в Струнине развёрнуто 40 дополнительных коек. Десять оборудованы кислородом, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.На 16 ноября открыты 1304 ковидных койки. Власти сообщают, что инфекционные госпитали оснащены всем необходимым для лечения пациентов с Covid-19.На этой неделе работа продолжится. Ещё 130 мест появится в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской ЦРБ.