В Камешковском районе грузовой поезд сошёл с рельсов. Есть погибший. По предварительной информации ЧП произошло рядом со станцией Новки-1, там с рельсов сошло 30 вагонов, в том числе произошёл

В Камешковском районе грузовой поезд сошёл с рельсов. Есть погибший. По предварительной информации ЧП произошло рядом со станцией Новки-1, там с рельсов сошло 30 вагонов, в том числе произошёл разлив 6-ти цистерн с мазутом, нарушены габариты 2-х путей, есть 1 погибший. Как сообщают очевидцы, мужчину придавило цистерной. Сообщение о происшествии поступило спасателям около 3 часов