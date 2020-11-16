В Камешковском районе грузовой поезд сошел с рельсов. Есть пострадавший, но подробности о нём не сообщаются. По предварительной информации ЧП произошло рядом со станцией Новки-1, там 12

В Камешковском районе грузовой поезд сошел с рельсов. Есть пострадавший, но подробности о нём не сообщаются. По предварительной информации ЧП произошло рядом со станцией Новки-1, там 12 цистерн с мазутом оказались опрокинутыми, также нарушены габариты 2-х путей. Сообщение о происшествии поступило спасателям около 3 часов дня. На место сразу выехала оперативная группа, а также начальник