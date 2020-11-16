Изменения в коронавирусный Указ уже вступили в силу.

Как сообщает пресс-служба губернатора, региона из-за значительного роста заболеваемости колледжи, техникумы и учреждения допобразования переводятся на дистанционное обучение. График и форму использования «удалёнки» образовательные организации будут определять самостоятельно.Исключение сделано для индивидуальных занятий в сфере культуры.«Групповые уроки в учреждениях культуры приостанавливаются», - отметили в пресс-служба обладминистрации.ВУЗам рекомендовано установить порядок использования дистанционного образования и электронного обучения. Известно, что часть из них перейдёт на смешанное расписание, когда часть занятий проходит онлайн, а часть в аудиториях.Добавим, что экскурсии, численностью больше 10 человек в музеях и выставках проводить запрещено.Ранее мы сообщали, что руководство региона ввело