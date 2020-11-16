Изменения в коронавирусный Указ уже вступили в силу.
Как сообщает пресс-служба губернатора, региона из-за значительного роста заболеваемости колледжи, техникумы и учреждения допобразования переводятся на дистанционное обучение. График и форму использования «удалёнки» образовательные организации будут определять самостоятельно.
Исключение сделано для индивидуальных занятий в сфере культуры.
«Групповые уроки в учреждениях культуры приостанавливаются», - отметили в пресс-служба обладминистрации.
ВУЗам рекомендовано установить порядок использования дистанционного образования и электронного обучения. Известно, что часть из них перейдёт на смешанное расписание, когда часть занятий проходит онлайн, а часть в аудиториях.
Добавим, что экскурсии, численностью больше 10 человек в музеях и выставках проводить запрещено.
Ранее мы сообщали, что руководство региона ввело