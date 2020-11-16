Почти вся территория будет лесопарковой зоной - озеленение останется на уровне восьмидесяти процентов.

Многомесячная работа над концепцией благоустройства нового парка у Дворца творчества юных во Владимире завершена. Учитывались пожелания и замечания горожан, экологов, заслуженных архитекторов. Почти вся территория будет лесопарковой зоной - озеленение останется на уровне восьмидесяти процентов, сообщают в администрации областного центра. Сами объекты парковой инфраструктуры займут не больше трёх процентов территории.