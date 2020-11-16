За него проголосовали 13 из 15 депуататов, собравшихся на заседание местного Совета.

Руководитель ООО «Виола», которая производит бетонные изделия, Константин Мочалов возглавит администрацию Кольчугинского района.Всего Совет народных депутатов выбирал из трёх кандидатур. Добавились - Игорь Пичугин и Дмитрий Левченко, но второй снялся перед самым голосованием.В результате за экс-клаву ООО «Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания» Константина Мочалова проголосовали 13 нардепов из 15 присутствовавших. За Игоря Пичугина поднял руку один депутат, один бюллетень оказался испорчен.Напомним, что Константин Мочалов руководил мэрией Кольчугино с 2008 по 2014 год.