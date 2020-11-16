В ходе следствия ущерб оценили в 784 706 рублей.
Майор из воинской части Мурома продавал «налево» солдатскую тушёнку, чтобы покрыть расходы на покупку стройматериалов для нужд части. Об этом рассказали в пресс-службе военной прокуратуры.
С июня 2019 по январь 2020 года офицер руководил продовольственной службой. Помещения требовали ремонта. Предприимчивый военнослужащий решил получить их лишая солдат части довольствия.
«Он отдавал незаконные приказы подчинённым ему военнослужащим о не доведении установленных норм довольствия до военнослужащих, которые питаются в столовых», - сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Добычей майора стали 162 коробки тушёнки, которые в ходе следствия оценены в 784 706 рублей. Причинённый Министерству обороны ущерб, он возместил в полном объёме.
Возбуждённое уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ прекратили на основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением штрафа в размере 20000 рублей.
Напомним, что ранее военнослужащего муромской воинской части оштрафовали за рукоприкладство на службе.