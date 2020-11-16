В ходе следствия ущерб оценили в 784 706 рублей.

Майор из воинской части Мурома продавал «налево» солдатскую тушёнку, чтобы покрыть расходы на покупку стройматериалов для нужд части. Об этом рассказали в пресс-службе военной прокуратуры.С июня 2019 по январь 2020 года офицер руководил продовольственной службой. Помещения требовали ремонта. Предприимчивый военнослужащий решил получить их лишая солдат части довольствия.«Он отдавал незаконные приказы подчинённым ему военнослужащим о не доведении установленных норм довольствия до военнослужащих, которые питаются в столовых», - сообщает пресс-служба военной прокуратуры.Добычей майора стали 162 коробки тушёнки, которые в ходе следствия оценены в 784 706 рублей. Причинённый Министерству обороны ущерб, он возместил в полном объёме.Возбуждённое уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ прекратили на основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением штрафа в размере 20000 рублей.Напомним, что ранее военнослужащего муромской воинской части оштрафовали за рукоприкладство на службе.